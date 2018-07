Yola Polastri será parte del jurado especial para la gran final

Yola Polastri una vez más será parte del jurado especial en la tan esperada gran final de 'El artista del año'.

La 'chica de la tele' será bastante estricta con sus críticas, al lado de otros 9 personajes que están por confirmar.

"Voy a evaluar voz, baile y actuación, me gusta la perfección. Lo más importante son las emociones que surjan en mí mientras vea la presentación del artista. Si no me hace sentir nada, entonces no me impresiona. A mí no me impresiona si uno de los participantes se da tres vueltas en el aire", confirmó la animadora infantil.

Si los participantes creían que Lucho Cáceres era el 'verdurgo', se tendrán que preparar para la estricta Yola Polastri.

