Yola Polastri lanzó duras críticas por la participación de Michelle Soifer

Yola Polastri nos engala en la gran final de ‘El artista del año’, por eso la prensa aprovechó la coyuntura para consultarle sobre nuestros 5 participantes.

“Iré por la invitación que me hizo Gisela Valcárcel. He revisado las imitaciones y a los participantes. He visto sus números musicales y ella (Michelle Soifer) es unas de las participantes, pero le queda grande el nombre del programa”, sentenció la animadora infantil.

¿Qué opinará al respecto Michelle Soifer?

Recuerda que esta semana están en sentencia: Luis Baca (Opción 4) y Michelle Soifer (Opción 6). Puedes salvar a tu artista favorito votando todos los días a través de la aplicación AméricaTVGO.

