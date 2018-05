¿Qué comentó Michelle Soifer sobre Milett Figueroa detrás de cámaras?

Michelle Soifer terminó su presentación en la cuarta gala de ‘El artista del año’ con la mejor vibra y súper animada por los excelentes comentarios del jurado calificador.

Por eso detrás de cámaras, la chica reality ofreció unas sinceras disculpas alegando que todo lo que importa es lo que se presenta en el escenario, no detrás del show.

“Si está aquí es porque tiene talento y la gente la quiere ver, ahora que a mí no me encante no tiene nada que ver, tiene que gustarle a público”, comentó.

Recuerda que esta semana hay una triple sentencia: Yahaira Plasencia (Opción 2), Milett Figueroa (Opción 3) y Josimar (Opción 10). Puedes salvar a tu artista favorito votando todos los días a través de la aplicación AméricaTVGO.

