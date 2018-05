¿Patricio Parodi podrá con el reto de competir en ‘El artista del año’?

Renovado. Patricio Parodi se olvidó por una noche de los juegos de ‘Esto Es Guerra’ para centrarse en la competencia de ‘El artista del año’.

Mira: Yahaira Plasencia: ¿Quién es el afortunado al que le dedicó su presentación?

Tras días de hacer casting en vivo en el reality que conduce Maria Pía y Mathias, se le cumplió el sueño al ‘Pato’ y terminó siendo el elegido de Gisela Valcárcel.

El joven llegó al set del programa con un radical cambio de look y haciendo gala del paso que ha puesto de moda.

Sin embargo, no todo fue color de rosa pues no había preparado su presentación y con mucho ‘floro’ que no agradó a Lucho Cáceres.

“¿En qué me he metido? Todo empezó como una broma y ahora ya estoy aquí (…) Daré el 100% de mi para lograr tener una buena presentación”, comentó el chico reality.

Mira: 'El artista del año': Jurado se rindió ante el talento de Josimar

¿Logrará Patricio Parodi convencer al jurado de que él es ‘El artista del año’?

No te pierdas ningún episodio de El artista del año en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!