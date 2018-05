Patricio Parodi ignora críticas sobre participación en el reality de Gisela

Patricio Parodi está contento con las opiniones del jurado de ‘El artista del año’ porque le ayudarán a crecer.

Mira: ¿Gisela Valcárcel se alista para gran sorpresa en 'El artista del año'?

Pero como todo no es color de rosa, las críticas y burlas en redes sociales no se han hecho esperar, por eso el chico reality afirma que sabe sus puntos débiles pero no tomará en cuenta ese tipo de opiniones.

“Yo ya estoy acostumbrado y me baño en aceite, al final las críticas me vuelven una persona más fuerte”, afirmó.

Recuerda que esta semana hay una triple sentencia: Alfredo Benavides (Opción 1), Luis Baca (Opción 4) y Patricio Parodi (Opción 9).

Ver más: Alfredo Benavides protestó por sentencia junto al elenco del Reventonazo

Puedes salvar a tu artista favorito votando a través de la aplicación de América TVGO.

No te pierdas ningún episodio de El artista del año en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!