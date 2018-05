Milett Figueroa se mostró contenta con su show de ‘Luces y Revista’

Milett Figueroa se presentó en la quinta gala de ‘El artista del año’ con un show de ‘Luces y Revista’ para lograr conquistar al público.

La novel actriz comentó lo dura que había sido su semana de ensayos aparte de las actividades fuera de ‘La Academia’, detalle por el cual no logró prepararse al cien por ciento para la puesta en escena del reciente programa.

“Estaba estresada, me puse a llorar porque estaba demasiada cargada de trabajo (…) No me pude alistar porque estoy desde las 6 de la mañana grabando” confesó.

Por último, Milett Figueroa agradeció a sus miles de seguidores por el apoyo que le brindan a través de las distintas redes sociales.

Recuerda que esta semana están en sentencia: Cielo Torres (Opción 7) y Josimar (Opción 10). Puedes salvar a tu artista favorito votando todos los días a través de la aplicación América TVGO.

