Michelle Soifer lanzó esta tremenda advertencia a Yahaira Plasencia

Michelle Soifer en la reciente gala de ‘El artista del año’ tuvo un fuerte duelo de baile contra Milett Figueroa.

Por lo que sus compañeros debían darle el respaldo a su favorita y en caso ganaran por el voto del jurado, tendrían 2 puntos extras.

Por el lado de la Soifer estuvieron Josimar, Luis Baca y Rossana Fernández Maldonado. Y apoyando a Milett estuvieron Yahaira Plasencia, Pedro Loli y Alfredo Benavides

Cuando se le consultó al respecto, la chica reality se desfogó sobre sus compañeros, pero sobretodo con una persona en especial.

“La que me mató fue Yahaira (…) Me sorprendió que no confíe en mí”, comentó.

Pero eso no fue todo, pues le dejó una tremenda advertencia a la salsera.

