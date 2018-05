El artista del año: ¿Cómo le fue a Alfredo Benavides debutando en el canto?

La primera temporada de ‘El artista del año’ ha traído más de una sorpresa entre ellos los grandes talentos que están compitiendo.

Uno de los jales es Alfredo Benavides a quien hemos visto siempre desenvolviéndose en el tema de la comedia y la caracterización, pero muy pocas veces en el ámbito del canto.

“Los que me conocen saben que cantar no es mi fuerte, nunca he estado en un programa de este tipo, o sea en vivo concursando”, comentó el comediante.

No cabe duda que Alfredo ha vivido al máximo la adrenalina de la primera gala pero deberá aprender a manejar esas emociones si quiere llevarles ventaja a los otros competidores.

¿Se convertirá Alfredo Benavides en ‘El artista del año’?

