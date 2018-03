Vanessa Saba sobre "María Eduarda": Fue un placer interpretarla

El papel de malvada María Eduarda, interpretada por la actriz Vanessa Saba, fue uno de los que más impactó causó entre los televidentes de Amor de madre, la exitosa telenovela que captó la atención del público en el horario estelar de América Televisión.

Mira también: [VIDEO] María Eduarda confesó que mató al papá de Camila y Lucía

Durante la conferencia de prensa por el final de esta producción, la villana de esta historia contó qué tan gratificante fue encarnar a este personaje que provocó más de un dolor de cabeza a los protagonistas.

Mira también: [VIDEO] Amor de madre: así fue el gran final de esta telenovela

"Me han dado unos textos, estas cosas horribles que dice (María Eduarda), que es muy divertido poder decirlas, sabiendo que no lo están haciendo daño a nadie (…) He dicho algunas cosas que las veo y me río a carcajadas", comentó.

Mira también: [VIDEO] María Eduarda intentó acabar con la vida de Camila

La artista peruana también aseguró que si bien ha tenido muchos personajes que le ha gustado hacer, este es uno de esos con el que más placer ha sentido interpretar.

Mira también: [VIDEO] Detrás de cámaras: María Eduarda en 'bloopers' que te sacarán carcajadas

Por otro lado, Saba agradeció a los seguidores de Amor de madre por haber disfrutado con ellos el trabajo de todo el equipo. Mira qué más dijo en este video exclusivo.