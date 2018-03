Juntos en Concierto X: América tvGO sortea entradas dobles y Meet & Greet

América tvgo te invita a participar de nuestro sorteo para ganar entradas al tan esperado evento que contará con la participación de Carlos Vives, Bacilos y Wisin.

Podrás bailar con los grandes éxitos de los artistas invitados este 7 de marzo en el Jockey Club (Parcela H) a las 8 p.m.

Sortearemos 2 entradas dobles Zona Platinum + Meet &Greet con el grupo Bacilos, 3 entradas dobles Zona Platinum y 1 entrada doble Zona VIP para "Juntos en Concierto"

Para participar del sorteo, deben cumplir con los siguientes términos y condiciones:

Suscriptores ACTIVOS:

- Ingresar al Facebook oficial de América TVGO https://www.facebook.com/americatvgo.pe

– Dejar un comentario en el post del sorteo etiquetando a la persona con la que quisieras ir al concierto

– Usar el hashtag #TvgoJuntosEnConciertoX

Suscriptores NUEVOS:

– Suscribirse a uno de nuestros planes de pago (S/. 10, S/. 50 o S/. 90)

– La suscripción debe generarse entre el día jueves 22 de febrero a las 6 p.m. hasta el día viernes 02 de marzo a las 9 a.m.

I. Periodo de vigencia:

Los usuarios podrán participar desde el jueves 22 de febrero a las 6 p.m. hasta el viernes 02 de marzo del 2018 a las 9 a.m.

II. Determinación de los ganadores:

Los ganadores serán elegidos aleatoriamente por un sistema informático, entre los que hayan cumplido con todos los requisitos especificados.

III. Fecha del sorteo:

El sorteo se realizará el viernes 02 de marzo a las 12 p.m.

IV. Premio

Las entradas se sortearán se la siguiente manera:

Suscriptores ACTIVOS:

o 1 entrada doble Zona Platinum (Primera Zona) + Meet & Greet con el grupo Bacilos

o 1 entrada doble Zona Platinum (Primera Zona)

o 1 entrada doble Zona VIP (Segunda Zona)

Suscriptores NUEVOS:

o 1 entrada doble Zona Platinum (Primera Zona) + Meet & Greet con el grupo Bacilos

o 2 entradas dobles Zona Platinum (Primera Zona)

V. Territorio:

Promoción válida solo en Lima.

VI. Notificación a los ganadores:

– Los nombres de los ganadores se publicarán en la página oficial de América TVGO en Facebook el día viernes 02 de marzo a las 3 p.m.

– Los ganadores tienen hasta el lunes 05 de marzo a las 9 a.m. para confirmar su asistencia vía inbox con sus datos (nombre completo, celular, correo electrónico y DNI)

– En caso de no recibir respuesta por parte del ganador y sus datos completos en el tiempo indicado, se volverá a sortear

– Los ganadores serán contactadosvía telefónica

– Fecha de recojo de entradas:

O lunes 05 de marzo de 12 p.m. hasta las 6 p.m.

O martes 06 de marzo de 9 a.m. hasta las 6 p.m.

– Dirección: Jirón Montero Rosas 1054, Santa Beatriz, Cercado de Lima (oficinas de tvgo)

– Los ganadores deberán presentarse personalmente a recoger sus entradas con su DNI original y una fotocopia simple.

– El beneficio es única y exclusivamente del suscriptor. El premio Meet & Greet no es transferible.

América TV no se hace responsable de alguna eventualidad que afecte la puntualidad.

"Facebook América TVGO: @americatvgo.pe"