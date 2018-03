Bryan Adams: América tvGO sortea entradas dobles al concierto en Lima

Este miercoles 19 de abril, se llevará a cabo el concierto de Bryan Adams, uno de los más grandes artistas de baladas de rock, en su gira titulada Get Up. Tras ocho años de ausencia, el cantante se presentará en el Jockey Club del Perú a las 21:00 p. m. para deleitar y conmover a todos sus fans.

Serán cuatro los afortunados que tendrán la posibilidad de ganar una entrada doble en zona Platinum y acceso al meet and greet (el acceso al meet and greet es individual, puede cedérselo a su acompañante) para este increíble concierto. Para ello, solo debes de suscribirte a un paquete de pago de tvGO.

*Para más detalles del sorteo, te recomendamos leer los términos y condiciones que se encuentran en esta nota.

1. Descripción:

El sorteo se realizará entre los nuevos suscriptores de los paquetes de pago de tvGO (s./10, s./50 y s./90) .

Se sortearán cuatro entradas dobles en zona Platinum para el concierto “Bryan Adams – Get Up” con acceso al meet and greet (el acceso es individual).

2. Duración:

Los usuarios podrán participar desde el martes 11 de abril del 2017 a las 00:00 a.m hasta el domingo 16 de abril del 2017 a las 23:59 p. m.

3. Determinación de los ganadores:

Los ganadores serán elegidos aleatoriamente por un sistema informático. El sorteo se realizará el lunes 17 de abril y se comunicará a los afortunados.

4. Ámbito territorial:

Promoción válida para personas que residan en el territorio nacional y que puedan recoger sus entradas en Lima.

5. Notificación a los ganadores:

Los nombres de los ganadores se publicarán en la página oficial de América tvGO en Facebook. Se contactará vía telefónica y por email, se le informará la fecha, hora y lugar del recojo de las entradas. La fecha de recojo de las entradas será entre el lunes 17 de abril a partir de las 12:00 p.m y el martes 18 de abril hasta las 18:00 p.m en Montero Rosas 1099 – Santa Beatriz (oficinas de tvGO). Los ganadores deberán presentarse con el DNI y una fotocopia simple del DNI. La entrega será única y exclusivamente al suscriptor ganador, no se aceptarán terceras personas con DNI del suscriptor.

6. Derecho a participar:

- Sólo podrán participar aquellas personas mayores de 18 años, nacionales o extranjeras que residan en el Perú , que tengan DNI y que se hayan suscrito a un paquete de pago de tvGO entre los días martes 11 de abril a partir de las 00:00 a.m y el domingo 16 de abril hasta las 23:59 p. m.

Las coordinaciones para el meet and greet se realizará al momento de la entrega de entradas. (El acceso al meet and greet es solo para los ganadores de entradas Platinum o para el acompañante, con su DNI, por lo tanto, no podrá ingresar un tercero así cuente con el DNI del ganador o del acompañante).

- América TV no se hace responsable de alguna eventualidad que afecte la puntualidad del ganador.