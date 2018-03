"Tu Locura" la canción romántica de Ariana y Nicolás

"Tu locura" es el tema que identificó a Ariana y Nicolás en el 2015, cuando ambos se convirtieron en pareja, tras la supuesta muerte de Grace Gonzales en Al fondo hay sitio.

Jamás pensé quererte así

Llenaste mi corazón de felicidad

Y cada día que pasa

Me quiero un poquito mas

Cuando estamos juntos no quiero dejarte ir

Solo déjame estar a tu lado

Amor…

Me hace falta tu locura

Me hace falta tu amor

No te vayas de mi vida

Oh nooo

Porque me hace falta tu locura

Me hace falta tu calor

No te vayas esta noche

Por favor

Intérprete: Nano Morris

Letra: Juan Carlos Fernández