Escucha la canción completa de "Grace y Marco" en Al fondo hay sitio

Los fans de Al fondo hay sitio se han enamorado de la canción que acompaña la nueva historia que han tejido Grace (Mayra Couto) y Marco (Javier Dulzaides). Este romántico tema se titula "Solo quédate" y es interpretada por Alexander Blas.

Mira también: [Grace Gonzales dejó impactado a Marco tras incendio]

"Te veo y no puedo creer, espero que no hayas olvidado mi querer. Todo parece que fue ayer, abrázame y ahora escúchame…No podemos ser felices a la distancia, tú sabes que yo me muero por estar contigo" es parte de la hermosa canción que ha hecho suspirar a todos los seguidores de la serie.

[Detrás de cámaras: Grace Gonzales fue rescatada por su héroe]

Esta canción coincide con lo que está viviendo Grace Gonzales en este momento, pues ha conocido a un bello y noble chico que podría hacerla olvidar por siempre a Nicolás de las Casas (Andrés Wiese). Marco, quien es interpretado por el actor Javier Dulzaides, ha quedado fascinado con Grace, a quien salvo de un terrible incendio.

[Mayra Couto: "Marco es el ángel guardián de Grace"]

Grace cambió radicalmente sus sentimientos y se ha dado paso a iniciar una nueva historia de amor junto a Marco.

[Grace besó a Marco y ya no buscará saber su pasado]

No te pierdas ningún episodio de Al fondo hay sitio en TVGO. ¡Suscríbete YA!