Sofía Franco perdió la paciencia con ecuatoriana Cinthya Coppiano

Sofía Franco y Cinthya Coppiano protagonizaron un tenso momento en Al Aire cuando decidieron realizar un casting en vivo de una de las escenas de Al fondo hay sitio. La conductora del programa al final no aceptó para no seguir con el 'show'.

Katty García y 'Canchita' Centeno escenificaron la cachetada de Charito a Francesca Maldini y fue entonces que la ecuatoriana sugirió a la producción hacer la escena con Sofía Franco. La conductora de Al Aire aceptó, pero no imaginó tremenda declaración de la invitada.

"Para ver si es más profesional que yo. Ella a mí no me va a ningunear", declaró una eufórica Cinthya Coppiano, quien no quiso interpretar a Francesca Maldini porque como invitada 'puede hacer lo que quiera'.

Sofía Franco no aceptó sus palabras y mandó a corte, decisión que molestó a la ecuatoriana, quien le dijo que no era profesional. "Yo no soy actriz y en todo caso que el verdadero director escoja pues quién hace ese papel, no es que me 'achicopale', pero no estoy para el show", declaró la animadora de Al Aire.

