Milena Zárate y Edwin Sierra celebran los 3 años de su hija.

Milena Zárate y Edwin Sierra se encuentran más felices que nunca porque su pequeña Kristell cumple 3 años hoy 06 de julio. La colombiana visitó el set de Al Aire y contó que el nacimiento de su hija fue lo más maravilloso de su vida.

[Milena Zárate dedicó mensaje a Kristell, su hija con Edwin Sierra]

"Kristell es todo en mi vida, el amor de mi vida, el día domingo le estamos celebrando su cumpleaños, viene mi mami mañana, mi cuñada, mis ahijadas, mis sobrinas", detalló una emocionada Milena Zárate, quien además presentó un video con imágenes muy tiernas de su pequeña.

[Milena Zárate lloró por Edwin Sierra: Yo sufro mucho por mi hija]

Al ritmo de la canción 'Yo te esperaba', la expareja de Edwin Sierra se emocionó mucho y abrazó a su hija al recordar las fotos desde su nacimiento. "Yo le pido muchísimo a Dios que me la cuide, me la llene de bendiciones, me la proteja y a mí que me dé la oportunidad de seguir viviendo para verla realizarse", aseguró la colombiana.

[Milena Zárate: "Greysi me traicionó más que Edwin Sierra"]

No te pierdas ningún episodio de Al Aire por TVGO. ¡Suscríbete YA!