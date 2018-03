Melissa Klug y Diego Chávarri encontraron a Jefferson Farfán en discoteca

Melissa Klug y Diego Chávarri salieron el pasado domingo a una discoteca y en el mismo lugar encontraron a Jefferson Farfán, expareja y padre de los hijos de la popular 'Blanca de 'Chucuito', quien confirmó esta noticia en Al Aire.

"Él estaba por otro lado, yo no me he cruzado", contó Melissa Klug, quien detalló que estuvo con un grupo de amigos en un box privado y prácticamente a Diego Chávarri no le importó que se hayan encontrado con el futbolista.

La integrante de El Gran Show afirmó que no se cruzaron en ningún momento con Jefferson Farfán, ni por casualidad. Además, dijo que hace tiempo el jugador sí prohibió que entrara a las discotecas, pero ahora ya no.

