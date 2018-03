Joshua Ivanoff: Grasse Becerra hizo tremendo desplante a Jenny Kume.

Joshua Ivanoff sorprendió con sus confesiones en el sillón rojo y su expareja Grasse Becerra no tardó en calificarlo de 'mentiroso'. Entre otras revelaciones, el modelo dijo no haberse arrepentido de haber salido con Jenny Kume.

La polémica bailarina se presentó en Al Aire, justo cuando Grasse Becerra realizó un enlace en vivo. A la rubia no le importó las declaraciones de la 'Castigadora' y simplemente se despidió de la entrevista.

Jenny Kume dijo comprenderla y aseguró que salió con Joshua Ivanoff un año antes de la aparición de la rubia. "Se ha quedado mortificada porque ella hasta ahora no puede superar ese trauma que le ha pasado", declaró la bailarina.

Grasse Becerra no se quedó callada y respondió: "Señora por favor, trate de no referirse a mí porque a usted yo no la conozco", dijo en Al Aire.

