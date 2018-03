Claudia Portocarrero contó este "secreto" de su novio y padre de su hija.

Claudia Portocarrero presentó a su pequeña Zoe en un enlace vivo con Al Aire y Katty Villalobos, panelista del programa, le preguntó sobre Michael Witkamp, su novio holandés, ya que él no estuvo en Lima para el nacimiento de su hija.

"El papá ya está por llegar, pero no quiero hablar mucho de él porque es un tema muy aparte, él respeta mi trabajo, yo respeto que él quiera mantenerse al margen de lo que es mi trabajo. Lo único que puedo decir es que está feliz y recontra 'chocho'", dijo una emocionada Claudia Portocarrero.

Además, la popular "Ñañita" contó que se encuentra súper bien, pese a que su parto fue el lunes y ahora ya no puede dormir bien tras el nacimiento de Zoe.

"Cuando tienes un bebé te olvidas de los dolores, solamente tu motivación es tu hija. Ahorita estoy disfrutando el día a día, disfrutando a mi Zoe preciosa, no me importa no dormir. Para mí lo más importante es la familia", afirmó la expareja de Dilbert Aguilar.

