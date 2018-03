Brunella Horna y Renzo Costa: ¿Rosángela Espinoza envidia su boda?

Rosángela Espinoza fue más clara y directa que nunca y respondió a Brunella Horna, quien dio a entender que la popular 'chica selfie' envidia su felicidad y hasta su pronta boda con el empresario Renzo Costa.

"Para nada. Yo estoy feliz, yo la verdad estoy creciendo en varios aspectos, en lo profesional, muy pronto voy a poner una tienda 'chica selfie'", declaró Rosángela Espinoza, quien agregó que ella no gastaría su dinero en una boda en Las Vegas, como sí lo hicieron Brunella Horna y Renzo Costa.

"Yo gastaría en algo más importante. Obviamente seguir invirtiendo en comprarme un departamento, en darle a mi mamá lo que quiere, en mis estudios, invertir en algo que a futuro me va a dar", afirmó la novia de 'Carloncho', quien aclaró qué siente por Brunella Horna.

"A todas las personas que me están viendo en este momento le deseo del mundo, yo no guardo rencor, yo tengo espacio para mi vida, para mi familia y la verdad que no envidio a nadie, no tengo ese sentimiento malo", aseguró la modelo en Al Aire.

